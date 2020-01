Ervaring troef, onklopbaar in eigen huis en verrassender dan ooit: waarom Club toch maar beter oppast voor AA Gent en Antwerp

Club Brugge staat met acht punten - elf punten als het morgen in Charleroi wint - voorsprong riant op kop in de Jupiler Pro League. Het puntenverlies in Kortrijk verandert niet veel aan het statuut van Club als te kloppen team voor de titel. Maar de achtervolgers Antwerp en AA Gent zijn wel goed op dreef. Waarom Club toch maar beter oppast.