Kobe Bryant, van supporter van AC Milan tot icoon van LA Lakers

Idool van de supersterren

Al bij leven was Kobe Bryant een legende: vijf NBA-titels, achttien keer lid van het All Star-team van de NBA,dat de allerbeste spelers van dat seizoen verzamelt, twee keer NBA-Most Valuable Player (de beste van het seizoen), twee keer goud op de Olympische Spelen, de enige speler in de NBA-geschiedenis met meer dan dertigduizend punten en zesduizend assists, de enige speler in de NBA-geschiedenis die drie opeenvolgende jaren minstens zeshonderd punten scoorde.

“Kobe Bryant is van hetzelfde kaliber als Messi en Ronaldo in het voetbal. De allergrootste”, zegt ex-basketbalspeler Tomas Van de Spiegel. “Hij overstijgt de sport. Hij is een icoon. Hij was de enige die in de buurt kwam van Michael Jordan, de allerbeste speler ooit. Dat wil wat zeggen.”

In my childhood there was MJ. While being a pro there was Kobe.

Kobe was so much more than a player, he was a true ambassador for the game we all love, on and off the court, combining work ethic, talent and IQ like no one else ever could. #ripkobe pic.twitter.com/JDGCuWlYGh — Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) January 26, 2020

Emma Meesseman, dit jaar kampioen én Most Valuable Player met Washtington Mystics kende Kobe Bryant niet, maar zou hem binnenkort ontmoeten, zegt ze. “Ik was er 200 procent van overtuigd dat ik hem ging ontmoeten bij een WNBA-wedstrijd en keek er hard naar uit. Kobe Bryant was een fantastische speler, maar ik keek vooral naar hem op als voorbeeld voor de jongeren en zo veel meer.”

Ann Wauters ontmoette Kobe Bryant wél. “Kobe Bryant is een generatiegenoot. Toen ik als twintigjarige debuteerde in de WNBA ontmoette ik hem in Indiana. Het was 2000 toen hij zijn eerste titel won met de LA Lakers. Ik ging op de foto met hem. Die foto heeft een mooie plaats gekregen in mijn huis. Het basket sport verliest één van zijn grootste namen. Een fenomeen is weg en dat is zwaar om te incasseren. Toen ik 2016 bij LA Sparks speelde, ontmoette ik hem opnieuw. Hij kwam met zijn dochters supporters voor ons. Wat een verlies.”

Dikke druppels talent

Kobe Bryant, genoemd naar het favoriete Japanse restaurant van zijn vader, werd geboren op 23 augustus 1978 in Philadelphia. Zijn vader Joe was in de jaren zeventig een niet onaardige basketbalspeler die in 1984 verkaste naar Italië. De kinderen Bryant - één zoon, twee dochters - groeiden op in Rieti en deden er hun voorliefde op voor alles wat Italiaans was. Kobe zou zijn kinderen later alle vier een Italiaanse naam geven - Natalia Diamante (geboren in 2003), Gianna Maria-Onore (2006), Bianka Bella (2016) en Capri Kobe (2019).

Basketbal was nooit ver weg ten huize Bryant, maar dat andere spelletje dat in Italië zo populair was, kon hen ook bekoren. Kobe Bryant werd een vurige supporter van AC MIlan, zijn zus had het meer voor Juventus en vader Joe was dan weer een fan van Inter Milaan. Inter-ster en Rode Duivel Romelu Lukaku postte zondagavond een zwart-witfoto van Kobe Bryant op zijn Instagram-pagina. “MIjn grootste sportidool”, noemde hij hem op Instagram.

Die liefde voor het Italiaanse voetbal was niet meer dan een Spielerei voor Kobe Bryant, want zijn échte liefde was basketbal, een spelletje waar hij wel weg mee kon. Toen het gezin Bryant in 1991 naar Amerika terugkeerde, begon hij te spelen bij zijn schoolploeg aan de Lower Merion High School in Philadelphia. Het talent droop er in dikke druppels af en zijn ploeg werd voor het eerst in vijftig jaar kampioen.

In de VS is het de gewoonte dat de topspelers uit de College-competitie rustig doorgroeien naar het High School-basket en vandaaruit worden opgepikt voor de NBA. Kobe Bryant deed dat anders. In 1996 - hij was net achttien - deed hij mee met de NBA-draft, een systeem waarbij de grootse talenten door NBA-ploegen kunnen worden opgepikt. Bryant werd er als dertiende uitgepikt door de Charlotte Hornets, maar werd onmiddellijk geruild met een speler van de LA Lakers waardoor hij terechtkwam bij de ploeg waarvan hij de volgende twintig jaar de absolute ster zou worden.

”Een onvoorwaardelijke vriend”

Bij de LA Lakers kwam Kobe Bryant ene Shaquille O’Neal tegen. Het werd een gouden duo, ook al kijfden ze geregeld op elkaar. Het duurde even voor ze samen hun draai vonden. Maar toen ze helemaal op elkaar waren ingespeeld, was de lol eraf voor de tegenstand. In 2000 speelden de LA Lakers dankzij het gouden duo kampioen. En in 2001. En in 2002. Bryant reeg het ene record aan het andere en op zijn 23ste was hij de jongste speler ooit die drie NBA-titels had gewonnen. Die toon zette hij al in 1998 toen hij op negentienjarige leeftijd de jongste speler ooit was die werd gekozen in het All-Starteam van de NBA, de vijf allerbeste spelers uit de competitie.

In 2008 kruiste het pad van Kobe Bryant dat van de Congolese Belg Didier Mbenga. Twee seizoenen waren ze ploegmaats bij LA Lakers. Ze werden vrienden voor het leven zegt Mbenga, die aan Kobe Bryant zijn Amerikaanse nickname The Belgian Waffle te danken heeft. “Een onnavolgbare werkmaniak, een ongelooflijke perfectionist en een onvoorwaardelijke vriend. Ik geloofde het nieuws van zijn dood eerst niet, maar het is waar. Het laatste contact hadden we zaterdag nog. LeBron James had gescoord en passeerde hem in de ranglijst van topscorers aller tijden. Ik treiterde hem ermee. Zijn reactie was types Kobe: Niet erg, zei hij.”

Scheve schaats

In 2001 trouwde Kobe Bryant met zijn jeugdliefde Vannessa, die hij in 1999 had leren kennen. Haar meisjesnaam was Cornejo Urbieta, wat erop wijst dat ze niet van Afro-Amerikaanse komaf was. Dat zinde de ouders van Kobe Bryant niet. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie, vooral met zijn vader Joe, waardoor Kobe het contact met zijn vader jarenlang verbrak.

Het huwelijk van Kobe en Vanessa liep niet over rozen, niet in de laatste plaats door een faux pas van de topbasketter. In 2004 werd hij ervan beschuldigd een hotelmedewerkster van 19 verkracht te hebben. Bryant ontkende de verkrachting, al gaf hij wel toe dat hij een scheve schaats had gereden, “maar het was met wederzijdse toestemming”. Hij verontschuldige zich bij zijn vrouw, een huwelijkscrisis was het gevolg, maar het koppel bleef samen.

Tot een rechtszaak voor die verkrachting kwam het niet: hij betaalde in 2005 zijn slachtoffer een schadevergoeding en daarmee was de kous af. Een jaar later werd Gianna Maria-Onore - kortweg Gia - geboren, de dochter die samen met Kobe Bryant afgelopen zondag omkwam in de helikoptercrash. In 2011 diende Vanessa alsnog een verzoek tot echtscheiding in. Als reden gaf ze “onoverkomelijke meningsverschillen” op. Maar twee jaar later liet het koppel weten dat ze de echtscheidingsprocedure stop hadden gezet. Ze bleven getrouwd.

“Het lichaam wil niet meer”

Sportief bleef het Kobe Bryan intussen voor de wind gaan. Hij had twee gouden Olympische medailles gewonnen, was met de Lakers nog verschillende keren NBA-kampioen geworden en was uitgegroeid tot de absolute wereldster van het Amerikaanse basket. Maar nu begon het echt moeilijk te worden. De blessures stapelden zich op. Een gescheurde achillespees, problemen met de knieën... Het werd elke keer zwaarder om terug te keren en in november 2015 kondigde Kobe Bryant zijn afscheid aan. “Het hart wil nog, de geest ook, maar het lichaam niet meer”, schreef hij. Hij maakte er een gedicht van: “Dear Basketball”. Nadat hij in 2016 definitief stopte, werd dat gedicht gebruikt als scenario voor een kunstige tekenfilm van 20 minuten. Kobe Bryant won er in 2018 een Oscar mee.

De laatste jaren van zijn leven bleef Kobe Bryant het basket van dichtbij volgen. Hij richtte onder meer een productiehuis - Granity Studios - op, een fonds voor risicokapitaal Bryant Stibel en hij investeerde ook in een bedrijf dat sportdranken maakt en waar Coca-Cola in 2018 instapte. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 2 miljard dollar.