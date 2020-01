Picanol opnieuw volledig operationeel

De Ieperse weefgetouwenproducent Picanol, die op 13 januari het slachtoffer werd van een cyberaanval die het bedrijf platlegde, is sinds maandag opnieuw volledig operationeel. Dat heeft het bedrijf bevestigd.

Door de cyberaanval lag het bedrijf bijna twee weken stil. Hoe groot de financiële schade is, is vooralsnog niet bekend. Daarover belooft het bedrijf later deze week meer informatie. In afwachting daarvan blijft het aandeel nog geschorst, al maakt het bedrijf zich sterk dat beurswaakhond FSMA nog deze week het licht op groen zal zetten. (krs)