2,25 miljoen euro boetes voor inbreuken op financiële wetgeving

De financiële waakhond FSMA heeft vorig jaar 13 administratieve sancties opgelegd voor inbreuken op de financiële wetgeving, samen goed voor net geen 2,25 miljoen euro.

Sinds 2013 en de invoering van een nieuwe sanctieprocedure legde de FSMA al 73 administratieve sancties op, voor meer dan 18 miljoen euro. In meerdere gevallen ging het om inbreuken op de wetgeving over marktmisbruik, waaronder ‘handel met voorkennis’ valt. In 2019 zijn 18 nieuwe onderzoeksdossiers geopend, waaronder dat tegen gewezen Proximus-baas Dominique Leroy.

Ons land is op dat vlak trouwens behoorlijk actief: zeven van de dertien administratieve sancties die in Europa voor ‘handel met voorkennis’ werden opgelegd, zijn van Belgische makelij. Geen enkel Europees land legde meer sancties voor dergelijk misbruik op, zo blijkt uit een rapport van de ESMA, de Europese Autoriteit voor effecten en markten. (krs, blg)