Leerkracht (45) in cel voor verkrachting minderjarige

De feiten gebeurden vorige woensdag op de zeedijk in Nieuwpoort. Getuigen zagen hoe de oudere man seksueel contact had met de jongen in een wagen. Ze noteerden zijn nummerplaat en verwittigden de politie. Erik De C. werd vrij snel ingerekend en aangehouden. Bij een huiszoeking trof de politie heel wat kinderpornografisch materiaal aan. De man blijkt ook niet aan zijn proefstuk. In 2017 gaf hij les als leraar houtbewerking in een school in De Panne. Daar werd hij geschorst en later op staande voet ontslagen omdat er signalen van leerlingen kwamen dat hij soms oneerbare voorstellen deed. Verder onderzoek hebben die aantijgingen bevestigd. Toch kon Erik De C. nog bij een andere GO-school terecht om les te geven. In Leuven dus, waar ze na zijn arrestatie vorige week beslisten om de man te ontslaan. Opmerkelijk: de directie daar was niet op de hoogte van zijn ontslag op de school in De Panne, nochtans ook een afdeling van het gemeenschapsonderwijs. “Dat komt omdat er in de vorige school alleen maar een tuchtprocedure werd opgestart. Er waren geen strafrechtelijke vervolgingen”, zegt woordvoerster Nathalie Jennes.(mkm, jhm)