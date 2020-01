Charleroi dan toch akkoord om match tegen Mechelen te herspelen, maar wanneer?

Tijdens Charleroi-KV Mechelen zag je plots geen hand meer voor ogen. Scheidsrechter Dierick kon niet anders dan vroegtijdig affluiten en het reglement stipuleert dan dat de partij opnieuw moet gespeeld worden op de eerstvolgende beschikbare datum. De penaltygoal van Morioka wordt dan gewoon uitgewist.

Dit was ook wat de Pro League meteen opgelegde: een nieuwe wedstrijd op 4 februari. Alleen was de thuisploeg daar niet mee akkoord. De Zebra’s voelden zich te veel benadeeld in de strijd om Play-off 1. Gisteren trokken ze evenwel hun staart in. “Gezien de reglementen hebben we weinig keuze, maar hopelijk wordt het reglement nu aangepast”, aldus Pierre-Yves Hendrickx, administratief bestuurder bij Charleroi.

De heruitgave van Charleroi-KV Mechelen is een feit, maar de Carolo’s zijn nog altijd niet akkoord om op 4 februari te voetballen. Zij prefereren 11 februari, want anders zit hun kalender propvol. Morgen komt ook al Club Brugge naar Mambourg voor een inhaalduel. Malinwa is niet gekant tegen 11 februari als speeldatum, maar reglementair kan dat niet. Als de Pro League toch vasthoudt aan 4 februari als speeldatum gaat Charleroi sowieso in beroep.(bvv)