Na 75 jaar terug

Ze droegen ‘kampkledij’, veegden tranen weg en kwamen kaarsjes leggen. Tal van overlevenden kwamen maandag bij elkaar in het Poolse Auschwitz voor de plechtige herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp. Ook tientallen wereldleiders betuigden hun respect, onder wie koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij, net als premier Sophie Wilmès en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, de Nederlandse koning Willem-Alexander, Duits president Frank-Walter Steinmeier en tal van overlevenden van de kampen.

De Poolse president Andrzej Duda nam het woord en riep in zijn speech op om de naziconcentratiekampen te blijven herdenken om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. ”Laten we een gezamenlijke verbintenis aangaan: om de boodschap en de waarschuwing die uit deze plaats is voortgekomen voor de hele mensheid naar de toekomst te blijven uitdragen.” (lla)

Politici van over heel de wereld betuigden hun respect. VIA REUTERS