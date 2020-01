Besmetting met coronavirus in Duitsland, al zeker 106 doden in China

In Duitsland is een eerste geval van het coronavirus vastgesteld. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken maandagavond gezegd.

Het gaat om een man uit Starnberg in Beieren, zo’n 30 kilometer ten zuidwesten van München.

In China hebben de autoriteiten intussen de start van het nieuwe semester in de scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen voor onbepaalde duur uitgesteld. Dat heeft het Chinese ministerie van Onderwijs dinsdag gemeld.

Alle leerlingen en studenten zijn momenteel met vakantie naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar. Wanneer de lessen worden hernomen, zal later worden beslist en hangt af van waar de onderwijsinstellingen gevestigd zijn, verklaarde het ministerie.

Dinsdag maakten de autoriteiten in een nieuwe balans nog bekend dat in China nu al zeker 106 mensen gestorven zijn aan het recent opgedoken coronavirus. Er werden in de afgelopen uren bijna 1.300 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld. Dat brengt het totale aantal besmette personen in China op ruim 4.000.

Er zijn daarnaast al gevallen vastgesteld in onder meer Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Saudi-Arabië, Singapore, de VS en Australië.