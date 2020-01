Nieuwe verkiezingen aangekondigd in Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern heeft dinsdag nieuwe parlementsverkiezingen aangekondigd. Die worden gehouden op 19 september. De premier leidt sinds 2017 een centrumlinkse coalitie en wil graag een tweede termijn.

“Ik vraag de Nieuw-Zeelanders mijn leiderschap en de koers van de regering te blijven ondersteunen. Die koers is gebaseerd op stabiliteit, een sterke economie en vooruitgang op vlak van de langetermijnuitdagingen waarmee Nieuw-Zeeland te maken heeft”, zo zei Ardern tijdens een persconferentie.

De verkiezingen gelden als een test van de populariteit van de Nieuw-Zeelandse premier. Jacinda Ardern gooide in binnen- en buitenland hoge ogen met haar reactie op de terreuraanslag in Christchurch vorig jaar. Ze ontpopte zich na het vreselijke drama als een verbindende figuur die haar land met compassie door de crisis probeerde te loodsen. Ook daarvoor liep ze al in de kijker. Zo was ze pas de tweede wereldleider ooit die tijdens haar mandaat van een kind beviel en maakte ze even later geschiedenis door de eerste wereldleider te worden die een algemene vergadering van de Verenigde Naties bijwoont met een baby in het kielzog.

Maar terwijl ze op internationaal vlak nog steeds alom wordt gerespecteerd en geprezen omwille van haar leiderschap, dat tegelijk als sterk en medelevend wordt gezien, is haar ster in eigen land al enige tijd tanende. Sommige landgenoten van de premier vinden dat Ardern te veel bezig is met haar imago en met internationale aangelegenheden. In plaats van interviews te geven en te schitteren op de covers van glossy bladen, zou ze zich beter wat meer focussen op het binnenlandse beleid, zeggen criticasters.

Die kritiek vormde meteen de inspiratie voor de hashtag #TurnArdern, waarmee de Kiwi’s werden opgeroepen om in boekhandels en andere winkels boeken en magazines om te draaien die Ardern op de voorpagina hebben staan. Anderen vinden dan weer dat deze campagne getuigt van seksisme en niet veel anders is dan een nieuwe poging om sterke vrouwen het zwijgen op te leggen, wat resulteerde in een tegenbeweging onder de hashtag #ReturnArdern.