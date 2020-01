Een fijn avondje uit eindigt in drama: John struikelde toen hij zijn vrouw in zijn armen hield. Ze overleed vijf dagen later

Een avondje uit is fataal afgelopen voor de Amerikanse Robyn Pinkham (22). Haar echtgenoot John, met wie ze nog maar pas getrouwd was, struikelde toen hij haar in zijn armen hield, waardoor Robyn viel en op haar hoofd terechtkwam. Ze overleed vijf dagen later aan haar verwondingen.

John Pinkham, een 23-jarige marinier, en zijn vrouw Robyn waren op 14 juni met wat vrienden gaan dansen in Carlsbad, de stad in Californië waar onder meer Legoland en de Army and Navy Academy gevestigd is. John had zijn echtgenote in zijn armen toen hij ter hoogte van de Coyote Bar and Grill struikelde over een put in de weg. Robyn kwam met haar hoofd op de grond terecht en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze vijf dagen later.

Het ongeval gebeurde in de vroege uurtjes, op dit moment is niet duidelijk of alcohol een rol speelde.

John heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen SVF, het bedrijf dat het restaurant beheert, omdat “ze gefaald hebben om hun parkeerterrein veilig te houden en dus verantwoordelijk te zijn voor het ongeval”. Dat blijkt uit de gerechtelijke documenten die de lokale zender KNSD kon inkijken. Bij SVF hebben ze nog niet gereageerd op de rechtszaak.