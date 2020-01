Chinezen moeten buitenlandse reizen uitstellen

China heeft dinsdag al zijn inwoners aangeraden om eventuele reizen naar het buitenland uit te stellen. De oproep kadert in de inspanningen van Peking om de coronavirusepidemie onder controle te krijgen.

“Het is raadzaam voor de inwoners” van het Chinese vasteland “om hun reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen”, luidt het in een communiqué van de autoriteiten. “Het beperken van grensoverschrijdende verplaatsingen draagt bij tot het onder controle brengen van de epidemie”, gaat het verder. Nog volgens hetzelfde communiqué moet de aanbeveling “de gezondheid en veiligheid beschermen van zowel Chinezen als buitenlanders”.

Eerder schortte Peking ook al alle georganiseerde reizen in China en het buitenland op.

In China zijn nu al zeker 106 mensen gestorven aan het onlangs opgedoken coronavirus. Het totale aantal besmette personen in het land wordt geschat op zowat 4.515. In de rest van de wereld doken al een vijftigtal gevallen van besmetting op, verspreid over twaalf landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Oceanië.