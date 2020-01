Nikkei opnieuw lager door virusvrees

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw lager gesloten en heeft het laagste niveau in drie weken bereikt. De stemming werd gedrukt door de zorgen over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China, dat inmiddels 106 levens heeft geëist. Het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 4.500 mensen.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een verlies van 0,6 procent de dag uit op 23.215,71 punten. Een dag eerder leverde de index al 2 procent in. De Japanse fabrikant van mondmaskers Kawamoto zette de opmars voort en dikte bijna 24 procent aan. Het bedrijf zag zijn beurswaarde al meer dan verviervoudigen sinds de uitbraak van het coronavirus in China. Nitto Denko zakte 1,6 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de maker van tape en isolatiematerialen.

In Seoel, waar beleggers terugkeerden na de viering van het Chinees Nieuwjaar, ging de Kospi tussentijds 3,1 procent onderuit. De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Korean Air Lines kelderde 7,5 procent door de vrees dat mensen minder gaan reizen vanwege het coronavirus. In Sydney sloot de All Ordinaries 1,4 procent lager. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas zakte ruim 5 procent. In China en Hongkong waren de beurzen nog gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.