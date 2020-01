Automobilist in Pelt omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen

Bij een zwaar verkeersongeval in Pelt is dinsdagochtend rond 7 uur een automobilist om het leven gekomen. De dodelijke klap gebeurde op de N74, de Noord-Zuidverbinding, aan de afslag richting Grote Heide in Neerpelt. De politie van de HANO is ter plaatse voor de vaststellingen. Het parket van Limburg stuurt een verkeersdeskundige om de omstandigheden te onderzoeken.