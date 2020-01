Plots scharrelt dit 'monster' rond in Vlaamse winkelstraat: "Ik dacht eerst dat het een kat was"

Schilde -

Op de Wijnegemsteenweg in ‘s-Gravenwezel, een deelgemeente van het Antwerpse Schilde, zag een shopper onlangs iets uitzonderlijk: een beverrat. “Ik dacht eerst dat er een kat passeerde, maar dit dier zag er toch wel helemaal anders uit en was ook groter”, vertelt Vito Feremans. Een zoogdierenkenner van Natuurpunt bevestigt dat het een beverrat is, wat erg uitzonderlijk is in ons land. Het ratachtige dier komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar komt als exoot ook in Europa en Noord-Amerika voor.