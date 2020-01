Werken in de rand rond Brussel: Nederlands niet altijd noodzakelijk voor technische job

Er is werk in de Vlaamse rand. Bedrijven schreeuwen om goede kandidaten voor technische jobs. Dat nieuwe medewerkers (nog) geen Nederlands spreken, nemen ze er soms noodgedwongen bij.

Van alle niet-werkende werkzoekenden in het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft 40 % een achterstand voor het Nederlands, stelde de VDAB vast. Ter vergelijking: voor heel Vlaanderen is dat maar 18%. “De taalkennis is bij kandidaten voor technische jobs een pijnpunt”, weet Steve Vanhorebeek, adviseur arbeidsmarkt bij Voka Vlaams-Brabant. “Maar ik ben daar intussen pragmatischer in geworden. De pool met kandidaten in Vlaams-Brabant is net als in Vlaanderen leeg. Bedrijven vinden geen personeel.” Gevolg: als een goede kandidaat geen of weinig Nederlands spreekt, laten veel bedrijven zich daar niet door tegenhouden.

“Toch blijft kennis van het Nederlands erg belangrijk en een troef op de arbeidsmarkt”, zegt Hendrik Demuynck, expert arbeidsmarkt Vlaams-Brabant bij de VDAB. “Op de luchthaven bijvoorbeeld is het echt wel een voorwaarde. Het aantal vacatures waarvoor geen kennis van het Nederlands wordt gevraagd, is beperkt.”

Creatief met taal

Steve Vanhorebeek merkt dat er in de rand creatief wordt omgesprongen met taal op de werkvloer. “In Brussel is dat al langer zo, maar nu zoeken ook bedrijven in de rand meer en meer naar een omgangstaal. Frans en Nederlands worden door elkaar gebruikt, ieder spreekt z'n eigen taal. En iedereen begrijpt elkaar. Al is die werkwijze in de rand nog niet algemeen doorgebroken. Dat is jammer, want het werkt eigenlijk wel. Maar ik begrijp ook wel dat het gevoelig ligt.”

“Soms is Engels de voertaal, vooral in grotere bedrijven. Vroeger was kennis van het Nederlands nodig voor de veiligheid. Maar moet die gemeenschappelijke taal vandaag nog absoluut het Nederlands zijn? Er zijn in de rand volledig Franstalige ploegen aan het werk. Bedrijven sturen soms een ploegleider op cursus Frans. Anders moeten ze de twintig leden van de ploeg Nederlands laten leren, wat veel duurder en wellicht minder haalbaar is.”

