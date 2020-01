Sammy Bossut gaat met Zulte Waregem ook op de Bosuil onderuit en boekt amper 3 op 18: “We moeten het tij snel keren”

Zulte Waregem leek zondagavond voor rust even uitzicht te hebben op een eerste competitiezege sinds 14 december vorig jaar, toen STVV in de pan werd gehakt aan de Gaverbeek. Maar het doelpunt van Gianni Bruno bleek uiteindelijk slechts een voetnoot in een duel waarbij Antwerp doorlopend overwicht had en finaal ook de drie punten op zak stak in een sfeervolle Bosuil.