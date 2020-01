Gentse clublegende Léon Mokuna (90) overleden

Vannacht is Léon “Trouet” Mokuna overleden. De voormalige aanvaller die in Leopoldstad (het voormalige Kinshasa) werd geboren, was één van de eerste Afrikaanse voetballers op de Belgische voetbalvelden.

La Gantoise – zoals AA Gent toen werd genoemd – nam Mokuna in 1957 over van Leopoldstad nadat hij in een vriendschappelijke wedstrijd drie keer scoorde tegen de Buffalo’s. Eerder was hij ook al twee jaar aan de slag bij Sporting Lissabon. Mokuna werd twee keer clubtopschutter in het Ottenstadion. Later zou de spits ook nog uitkomen voor Waregem en Kortrijk. Na zijn actieve loopbaan werd hij bondscoach van het Congolese nationale elftal.