Kevin Hoggas kende al vanaf de eerste dag hobbelig parcours bij Cercle Brugge: in drie minuten van held naar antiheld

Uitgerekend in zijn beste match ooit voor Cercle beleefde Kevin Hoggas een van zijn grootste opdoffers en ontgoochelingen. Wat zijn dag moest worden, draaide in nog geen drie minuten tijd uit op een dramatische ontknoping. “Dit maakte ik nog nooit mee en het is te erg voor woorden.” Het verhaal van Hoggas bij Cercle ging al vanaf de eerste dag over een hobbelig parcours.