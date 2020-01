CLUBNIEUWS. Standard legt broer Luyindama vast, Zulte Waregem heeft Ghanees op het oog

Het is de laatste week van de transferperiode, maar toch blijft het rustig op de transfermarkt. Al heeft onder meer Zulte Waregem nog een speler op het oog en versterkten ook Standard en Antwerp zich. Club Brugge gaat het dan weer zoeken bij een deel van de jeugd dat vaak uit de boot valt. Een overzicht.

Akpala weken out met scheurtje

Gisteren kwam er slecht nieuws voor KV Oostende en Joseph Akpala: de aanvaller is weken out met een scheurtje aan de hamstrings. De eerste match na de winterstop tegen Waasland-Beveren kwam de aanvaller nog in actie, maar op Standard moest hij forfait geven. Nu blijkt dat Oostende hem dus meerdere weken moet missen. Vandendriessche en Sakala trainden opnieuw mee, voor D’Haese is het nog even geduld oefenen. Hij kon nog niet aansluiten bij de groep. Zaterdag recupereert Van Wijk wel Hjulsager. Hij komt terug uit schorsing. (jve)

Kortrijk: ticketverkoop Antwerp van start

De ticketverkoop voor de halve finale van de Beker van België is voor iedereen toegankelijk op voorwaarde dat de koper reeds voor 21 januari 2020 ooit een ticket kocht bij Kortrijk. Er kunnen maximaal 4 tickets per koper gekocht worden. Er is ook een voorrangsperiode voor abonnementen. Hun zitje wordt gereserveerd tot woensdag. Tickets kosten tussen tien en twintig euro. Kortrijk hoopt om opnieuw in een vol huis te kunnen spelen. “Met de steun van onze supporters kunnen we altijd iets meer”, aldus Yves Vanderhaeghe. (gco)

Mumin hoofddoel voor Essevee

Nadat Zulte Waregem de deal afrondde met flankaanvaller Bassem Srarfi, heeft Essevee een volgend doel. De prioriteit is het vastleggen van Abdul Mumin. De Ghanese verdediger topt het verlanglijstje van de fusieclub. Daarnaast bestaat de kans dat Bürki de Gaverbeek achter zich dichtslaat. De Zwitser geniet immers interesse van Luzern in zijn thuisland. Mumin komt uit voor het Deense Nordsjaelland en zijn contract loopt af op het einde van het seizoen. Als Bürki Essevee verlaat, kan het dossier Mumin in een stroomversnelling geraken. (jcs)

Stef Peeters geschorst tegen Eupen

Ook deze week krijgen de Cercle-spelers geen vrije dag. Zowel gisteren als ook vandaag wordt er getraind. Na de vrijdagtraining trekken ze naar Eupen. Men blijft er ook zaterdag na de match overnachten en dan wordt er zondagmorgen op hotel in de fitness gewerkt. Stef Peeters is geschorst op Eupen. De beloften (met Carré, Cassaert en Dekuyper) speelden gisteren op Moeskroen. (kv)

Stef Peeters Foto: BELGA

Talent Day bij Club Brugge voor kinderen van tweede helft van jaar

Op 24 februari organiseert de Club Brugge Academy een talentendag die bedoeld is voor spelers van de U7, U8 en U9 en uitsluitend gericht op spelertjes geboren in de maanden augustus tot december. Omdat er in het jeugdvoetbal een duidelijke tendens is waarbij het overgrote deel van de jeugdspelers bij zowel onder- als bovenbouw geboren is in de eerste helft van het jaar, pakt Club die problematiek aan. Het geeft kinderen van de tweede helft van het jaar dus een kans om zich te tonen. (jve)

AS Roma blijft steken op gelijkspel

Zondag stond de Romeinse derby op het programma. AS Roma, volgende maand tegenstander van AA Gent in de 1/16de finales van de Europa League, nam het in het Stadio Olimpico op tegen de aartsrivalen van Lazio. Good old Edin Dzeko bracht AS Roma iets voor het halfuur op voorsprong, maar even later stonden de bordjes gelijk toen Lazio via Acerbi na een bijzonder vreemde fase AS Roma-doelman Lopez de eindstand meteen ook aantekende. In de stand prijkt AS Roma ondertussen nog steeds op de vierde plaats op twaalf punten van Juventus. (ssg)

Oefenmatch achter gesloten deuren

Waasland-Beveren speelt vanmiddag om 14 uur een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen Antwerp. Trainer Arnauld Mercier wil tijdens deze vriendschappelijke match vooral enkele spelers aan het werk zien die afgelopen weekend niet in de basis stonden tegen Eupen. Een uitgelezen kans voor spelers als Jackers, Moren of nieuwkomer Piotrowski om de Franse trainer te overtuigen van hun kwaliteiten. (whb)

Broer van Luyindama tekent

Standard heeft zich versterkt met John Myanda Nekadio (18). De Congolese verdediger is de jongere broer van ex-Rouche Christian Luyindama (Galatasaray). Nekadio was eerder op stage in Luik en komt van FC Trinité uit Congo. (bfa)

Kroaat Matijas tekent voor 3,5 jaar

Antwerp heeft de transfer van Davor Matijas (foto) alvast afgerond. De 20-jarige Kroatische doelman komt over van Hajduk Split, waar hij zijn hele jeugd doorbracht en dit seizoen titularis was voor de tweede ploeg, in de Kroatische tweede klasse. De (voormalige) jeugdinternational tekende op de Bosuil een contract voor 3,5 jaar, en is vooral een optie op de toekomst. Vandaag kan hij al minuten maken in de oefenpot tegen Waasland-Beveren. (dvd)

Bandé van Ajax naar Thün

Ajax heeft de verhuur van aanvaller Hassane Bandé bekendgemaakt. De 21-jarige Burkinees, die in het seizoen 2017-2018 furore maakte bij KV Mechelen, zal het komende anderhalve seizoen uitkomen voor het Zwitserse FC Thün. (blg)