Waarom de wintersolden dit jaar geen succes waren

Ondanks een vlotte start zijn de wintersolden, die nog lopen tot en met vrijdag 31 januari, geen succes. Dat blijkt uit een peiling van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en Unizo bij zelfstandige modewinkeliers.

De verkoop van de zelfstandige winkeliers ligt gemiddeld 5 procent lager dan in dezelfde periode 2019. Bijna de helft (48 procent) verkocht minder dan tijdens de wintersolden vorig jaar, toen het ook al om een tegenvallende koopjesperiode ging. Van de winkeliers zag 37 procent een ongewijzigde verkoop, 15 procent verkocht beter.

“Een van de redenen voor de lagere verkoop is dat heel wat mensen al gekocht hebben tijdens de koppelverkoop, vóór de solden”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “Maar de grote boosdoener is het weer. Het is veel te warm geweest. We hebben geen echt winterweer gehad en daardoor zijn de echte winteritems blijven liggen.” Gemiddeld zitten winkeliers nog met 25 procent van de stock van het winterseizoen. “Dat is aanzienlijk.”

Daarnaast is er volgens Delanghe ook een overaanbod in de moderetail, zowel online als offline. “Anderzijds zien we dat het aankoopgedrag van de consument de laatste jaren veranderde, waardoor er procentueel gezien minder budget wordt gespendeerd aan kleding.”

De kledingverkoop in heel 2019 lag gemiddeld 2,8 procent lager dan in 2018.