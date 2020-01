KV Oostende huurt aanvaller Adama Niane van Charleroi

Officieel. KV Oostende neemt de Malinese aanvaller Adama Niane tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Charleroi.

De 26-jarige Niane speelde dit seizoen de eerste vier competitiewedstrijden voor Charleroi, maar kwam daarna niet meer aan de bak. In 2017 had hij met 23 goals een groot aandeel in de promotie van Troyes naar de Ligue 1 en daarin kwam hij ook acht keer tot scoren. Bij Oostende moet Niane mee de blessure van Joseph Akpala helpen opvangen. Die is door een scheurtje in de adductoren enkele weken out. KVO, voorlaatste in de stand, ontvangt zaterdag STVV.