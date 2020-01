Afscheid van Léon Mokuna, de eerste zwarte parel in eerste klasse en de man van wie de bijnaam op zijn paspoort stond

Als één van de eerste Afrikaanse voetballers ooit op de Belgische voetbalvelden veroverde Léon Mokuna razendsnel de harten van de Gentse supporters. Tweemaal werd hij clubtopschutter en zelfs decennia na zijn vertrek bij La Gantoise bleef hij een begrip in Gentse voetbalmiddens én een symbool voor de strijd tegen discriminatie en racisme in het soms bekrompen voetbalwereldje.

Léon Mokuna werd geboren in Leopoldstad en groeide dus op in Belgisch Congo. Daar ontdekte hij al snel de liefde voor de bal. Zo mocht hij als jonge snaak aantreden in een driehoekstoernooi toen Sporting ...