Lichaam van vermiste Belgische loodgieter Johan (56) gevonden in betonkuip

Lint - In de betonkuip die enkele dagen geleden werd opgevist uit het Schelde-Rijnkanaal in Nederland, werd het lichaam van Johan Van der Heyden aangetroffen, zo bevestigt de lokale politie dinsdag. De 56-jarige loodgieter uit Lint was al sinds vorig jaar vermist.

Johan Van der Heyden verdween op 2 juni vorig jaar na een afspraak met Wanda V.R. (40), een voormalige prostituee uit Zoersel. Vermoedelijk werd hij in zijn eigen bestelwagen ontvoerd naar een woonwagenpark in het Nederlandse Steenbergen. Daar werd Van der Heyden waarschijnlijk vermoord door de nieuwe vriend van Wanda, Nicky S. (30).

S. zou het lichaam van de loodgieter in stukken gesneden hebben en het lichaam verbrand hebben. De stoffelijke resten werden mogelijk gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal, bij het Nederlandse Bergen op Zoom. Er deed ook een gerucht de ronde dat het lichaam van de man in beton zou zijn gegoten en zo in het water is gegooid.

Op donderdag 23 januari werd de speciekuip uit het Schelde-Rijnkanaal gehaald. Foto: rr

De Nederlandse politie zocht sinds vorige donderdag opnieuw naar het lichaam van de vermiste loodgieter, “op basis van nieuwe en betrouwbare informatie”, zo luidde het. Bij het uitkammen van delen van het Schelde-Rijnkanaal uit, werd een betonkuip opgevist.

Die kuip bevatte het lichaam van Van der Heyden, zo bevestigt de lokale politie nu. “Het NFI (het Nederlands Forensisch Instituut, nvdr.) heeft onderzoek gedaan naar de op 23 januari aangetroffen speciekuip met beton. Uit dat onderzoek blijkt dat er stoffelijke resten van Johan Van der Heyden in die kuip zitten. De familie is inmiddels in kennis gesteld over deze vondst. Het onderzoek in de zaak gaat door”, zo meldt de Nederlandse politie dinsdag.

Nicky S. en Wanda V.R. zwijgen voorlopig in alle talen over wat er gebeurd is met Johan Van der Heyden. Al legden de twee minderjarige zonen van Wanda in december al gedetailleerde en belastende verklaringen af. Ook een 19-jarige vrouw, de dochter van de ex van S. die op het woonwagenpark woont, zou in december gelijkaardige verklaringen afgelegd hebben.