Thuis-actrice Daphne Paelinck voor het eerst op de planken met haar vriend

Daphne Paelinck en haar vriend Randall Van Duytekom leerden elkaar zeven jaar geleden kennen bij het theatergezelschap De Proefkonijn en toch stonden ze nog nooit samen op de planken. Maar daar komt nu verandering in met ‘Lancelot en de Heilige Vrouw’. Het verhaal van de ridder Lancelot die moeite heeft om zijn lusten in bedwang te houden en het hart wil veroveren van de beeldschone prinses. In het stuk zal Paelinck de rol van de schone prinses spelen, maar ze zal daarnaast ook meerdere mannen- en vrouwenrollen spelen in de voorstelling.

Hoewel het koppel nog nooit samen in een theaterstuk speelde, is samenwerken hen niet vreemd aangezien hij de voorstellingen voor de Proefkonijnen schrijft en zij vaak bij het gezelschap speelt. Daarnaast speelden ze ook een koppel in de Ketnetreeks De Regel van 3s.

De voorstelling die geschikt is voor iedereen vanaf 12 jaar, is vanaf 20 maart te zien in De Proefkonijnen Pop-Up Theater in Antwerpen.