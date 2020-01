Thalys treintickets naar Duitsland goedkoper

Met de Thalys naar Duitsland sporen kan vanaf vandaag/dinsdag iets goedkoper. De prijs van de instaptickets - het tarief “Standaard Mini” - zakt van 19 naar 16 euro. Dat is het gevolg van een btw-verlaging in Duitsland, zo meldt de hst-operator.

Thalys verbindt Brussel tot vijf keer per dag met de Duitse steden Aken, Keulen, Düsseldorf, Duisburg, Essen en Dortmund. Vanaf vandaag/dinsdag kosten de goedkoopste tickets 3 euro minder. De nieuwe prijs is het gevolg van een btw-verlaging in Duitsland op tickets voor langeafstandsreizen met de trein. Volgens Thalys-CEO Bertrand Gosselin gaat het om “een belangrijk signaal om meer mensen te overtuigen om met de trein te reizen”.

Dat voordeel wordt volledig doorgerekend in de allerlaagste prijzen: de andere tarieven - Standaard, Comfort en Premium - blijven ongewijzigd. “Als we de besparing evenredig in alle tarieven zouden doorrekenen, zou de prijsdaling te beperkt blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen om de volledige besparing door te rekenen op één tarief”, legt een woordvoerster van Thalys uit.

Het aantal tickets binnen het Standaard Mini-tarief blijft ongewijzigd, benadrukt ze voorts. Globaal gezien beslaat het instaptarief zowat 30 procent van het aanbod van de hst-operator.