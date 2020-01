Animal Rights toont schokkende undercoverbeelden van Vlaamse konijnenvleesindustrie: “Iedere nacht creperen hier konijnen”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft nieuwe, schokkende undercoverbeelden van de Vlaamse konijnenvleesindustrie gepubliceerd. Op de beelden is onder meer te zien hoe dicht opeen gepakt de dieren in de fokkerij moeten leven. “Iedere nacht creperen hier konijnen”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. “Eén vertrap jong lag dagen in het nest, in een andere kooi zaten jongen opgesloten met hun overleden moeder.”

OPGELET. Bovenstaande beelden zijn mogelijk niet geschikt voor gevoelige kijkers

In België zitten in totaal 700.000 ‘vleeskonijnen’ opgesloten in schuren. “Die dieren komen nooit buiten, zien geen daglicht, kunnen niet graven, hebben onvoldoende schuil- en knaagmogelijkheden, eten eenzijdig voer, leven boven hun eigen uitwerpselen, zijn blootgesteld aan constant lawaai van ventilatie, muziek en rammelende kooien en leven in onnatuurlijke groepsverbanden”, aldus Animal Rights. “De konijnenhouderij kan op geen enkele wijze voldoen aan de natuurlijke behoefte van deze dieren. Dit systeem hoeft geen verbeteringen, maar afschaffing”.

‘Vleeskonijnen’ worden niet ouder dan tien à elf weken, op die leeftijd worden ze naar het slachthuis gebracht. “De eerste vijf weken daarvan zitten de jongen krap behuisd bij hun moeder. Alleen de korte tweede helft van hun leven kunnen de jongen terecht in parkkooien. De voedsters (moederdieren, nvdr.) en de rammen (mannetjes die voor het sperma zorgen, nvdr.) nagenoeg nooit. “Het woord parkkonijn is een misleidende marketingtruc om mensen een goed gevoel te geven bij het kopen van een gruwelijk product”, zegt Van Campenhout.

Van de 700.000 konijnen zitten er 400.000 in parkkooien en 300.000 in verrijkte kooien. “De klassieke batterijkooien waren toegelaten tot en met 31 december 2019. We horen graag van de regering of er gecontroleerd is of die nu ook daadwerkelijk allemaal verdwenen zijn.”

Tot en met 31 januari 2024 zijn naast de parkkooien ook nog de zogenaamde verrijkte kooien toegelaten. “In Vlaanderen zouden nog slechts drie fokkers werken met verrijkte kooien, maar hierbij gaat het nog steeds om honderdduizenden dieren. De rest, zo’n 17 fokkers, zou omgeschakeld zijn naar parkkooien. “Parksystemen redden echter geen konijnenlevens”, zegt Van Campenhout. “Onderzoekers van Animal Rights in Nederland filmden juist het meest schokkende konijnenleed bij parkhuisvesting.”

“Afschaffing enige optie”

Het probleem is bekend bij de Vlaamse overheid, schrijft de dierenorganisatie in een persbericht. In februari 2018 antwoordde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op vragen van Bart Caron (Groen): “Het sterftecijfer bij konijnen ligt inderdaad rond de 20 tot 25 procent, en dat is inderdaad hoog, maar het is niet zo dat het sterftecijfer in klassieke kooien hoger ligt dan bij parkhuisvesting. Daar is dus geen causaal verband. Het valt dus ook niet te verwachten dat een versnelde omschakeling naar parkhuisvesting een impact zal hebben op het sterftecijfer, tot mijn spijt.”

Volgens de dierenrechtenorganisatie is “afschaffing de enige optie”. “In realiteit beantwoorden ook de nieuwere huisvestingsnormen in de verste verte niet aan de natuurlijke behoeften en gedragingen van konijnen en brengen ze de massale sterfte van konijnen in dit systeem niet naar beneden”, zegt Van Campenhout. “De enige manier om dierenleed in de konijnensector een halt toe te roepen, is ervoor kiezen om geen konijnenvlees meer te eten en deze genadeloze industrie af te schaffen.”

Week van het konijn

De undercoverbeelden werden gepubliceerd naar aanleiding van en vormen een tegenreactie op de Week van het konijn, een initiatief van de VLAM om konijnenvlees te promoten. De week loopt van 29 januari tot en met 5 februari.