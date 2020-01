Geen principieel Europees verbod op samenwerking met Huawei bij uitrol 5G

Er komt in de Europese Unie geen principieel verbod op het samenwerken met de Chinese telecomgigant Huawei bij de uitrol van 5G-netwerken. Dat heeft Europees commissaris voor Industrie Thierry Breton dinsdag gezegd. Woensdag presenteert hij een ‘gereedschapskist’ die de lidstaten moet helpen bij hun beslissing.

Elke Europese lidstaat moet voor zichzelf uitmaken op welke leveranciers hij beroep doet om een 5G-netwerk uit te bouwen. Terwijl de Verenigde Staten, Australië en Japan uit veiligheidsoverwegingen reeds beslisten om niet met Huawei in zee te gaan, zijn de Europese landen over de kwestie verdeeld. Daarom werkte de Europese Commissie een pakket regels uit die hen in staat moet stellen een juiste beoordeling te maken.

Die ‘gereedschapskist’ wordt woensdag voorgesteld, maar in het Europees Parlement lichtte commissaris Breton dinsdag al een tipje van de sluier op. Er komt geen principieel verbod op samenwerking met Huawei, zei de Fransman. “Dit is geen kwestie van discriminatie, het gaat er alleen maar om regels op te stellen. Die zullen strikt en veeleisend zijn, en in Europa zullen natuurlijk alle operatoren welkom zijn die die regels willen naleven.” Het moet ook mogelijk zijn om met verschillende leveranciers te werken, want “de risico’s moeten worden gespreid”, aldus Breton.

Ook Britse regering gaat samenwerken met Huawei

Op minder dan vier dagen voor de brexit beslist dinsdag ook de Britse regering of het met Huawei in zee gaat. Voor de start van de nationale veiligheidsraad (NSC), waar de knoop wordt doorgehakt, kreeg premier Boris Johnson van enkele Tory-partijgenoten de waarschuwing dat het risico te groot is om op Huawei te vertrouwen. “China bouwt een controlestaat uit, zoals we er nog nooit een gezien hebben, en ik denk niet dat we hard genoeg hebben nagedacht over wat dat voor de komende eeuw betekent op het vlak van vrijheid en gegevensbescherming”, zei parlementslid en oud-legerkapitein Bob Seely aan de BBC.

Johnson beloofde de Britten in de aanloop naar de verkiezingen van december vorig jaar betere connectiviteit en lijkt open te staan voor samenwerking met Huawei, maar de Verenigde Staten waarschuwden al dat de Brits-Amerikaanse samenwerking op het vlak van gegevensuitwisseling dan in het gedrang dreigt te komen. Het is nog maar de vraag of Washington dat dreigement ook hard zal maken.