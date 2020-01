Oproep: vocht jij ook voor erkenning van een ouder?

Delphine Boël heeft eindelijk duidelijkheid: koning Albert II is nu ook officieel haar vader. Na een strijd van tientallen jaren. Bent u in een gelijkaardige situatie? Heeft u ook lang moeten vechten voor zo’n erkenning van uw vader of moeder en wil u in de krant getuigen over uw verhaal? Stuur dan een mailtje naar oproep@nieuwsblad.be.