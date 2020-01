Voetbalvoorzitter betaalt recordbedrag voor ‘liefdesnestje’ van Leopold II en minnares

Het liefdesnestje aan de Côte d’Azur van wijlen koning Leopold II en zijn maîtresse is nu in Oekraïense handen. Foto: IF

Villa Les Cèdres, de imposante villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Franse Côte d’Azur die ooit eigendom was van koning Leopold II, werd in augustus vorig jaar voor een recordbedrag van 200 miljoen euro verkocht. Aan de niet onbesproken Saudische kroonprins Mohammed ben Salman, werd toen gefluisterd. Klopt niet, zo blijkt nu.

Volgens de Financial Times is de 1.700 m² grote villa op een domein van 14 hectare tussen Nice en Monaco, gekocht door de Oekraïense miljardair Rinat Akhmetov. Een koopje, want het vermogen van de man wordt geraamd op 6,7 miljard dollar, goed voor een 272ste plaats in de rijkenlijst van Forbes.

Akhmetov is de voorzitter van de Oekraïense recordkampioen FC Shakhtar Donetsk en is met de aankoop van de villa met koninklijke allures niet aan zijn proefstuk toe. Eerder kocht de oligarch, die onder meer fortuin maakte in de energie- en de telecomsector, ook al een flatje in hartje Londen: voor dat optrekje in One Hyde Park betaalde hij destijds 136 miljoen pond.