Erasmus rondt kaap van 10 miljoen deelnemers

De voorbije dertig jaar hebben meer dan tien miljoen mensen deelgenomen aan Erasmus. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag 2018 van het immer uitdijende mobiliteitsprogramma van de Europese Unie.

In het academiejaar 2017-2018 hebben ruim 470.000 studenten, stagiairs en docenten uit het hoger onderwijs een beurs ontvangen om een tijdje in een ander Europees land te studeren of te werken. Daarmee vestigt het programma opnieuw een record.

Vanuit België vertrokken 9.578 studenten en stagiairs en 2.080 docenten naar het buitenland. Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bleken de favoriete bestemmingen. Onze onderwijsinstellingen ontvingen dan weer 12.008 studenten en stagiairs en 2.100 docenten.

Erasmus+

Maar vandaag is Erasmus veel meer dan het uitwisselingsprogramma voor studenten dat in 1987 werd opgericht. Het huidige Erasmus+ heeft een grotere geografische reikwijdte, biedt een bredere waaier aan projecten en richt zich op meer doelgroepen. Er zijn subsidies beschikbaar voor onderwijzers, leerlingen uit het beroepsonderwijs, vrijwilligerswerk, uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jeugdwerkers, sportprojecten,...

In totaal bereikte het programma zo 850.000 mensen in 2018. Ook het budget steeg opnieuw, met 10 procent tot 2,8 miljard euro. De Europese Commissie wil de totale begroting voor de periode van 2021 tot en met 2027 nog eens verdubbelen in vergelijking met de lopende meerjarenbegroting: van 14,7 tot 30 miljard euro. Zo wil de Commissie het programma nog inclusiever en internationaler maken. Of dat lukt, moet vanaf 20 februari blijken. Die dag starten de regeringsleiders in Brussel de finale onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting.