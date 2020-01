ABVV: “Herfinanciering sociale zekerheid is betaalbaar, maar is politieke keuze”

Een betere financiering van de sociale zekerheid is wel degelijk betaalbaar, zo lang de beleidsmakers tenminste bereid zijn daar een prioriteit van te maken. Dat is een van de boodschappen die dinsdagmiddag na de betoging in Brussel naar boven kwamen in de toespraken van de topfiguren van de socialistische vakbond ABVV en van de Socialistische Mutaliteit.

De nationale manifestatie van ABVV voor een sterke sociale zekerheid heeft dinsdag volgens de socialistische vakbond 20.000 mensen op de been gebracht. De politie houdt het op 10.000 deelnemers. Aan het station Brussel-Zuid, het eindpunt van de betoging, stelden enkele kopstukken van de vakbonden en de ziekenfondsen in hun toespraken dat de sociale zekerheid in gevaar wordt gebracht door het huidige beleid.

“De sociale zekerheid is helemaal uitgehold met een taxshift die drie tot vier miljard aan inkomsten heeft laten terugvloeien aan een kleine krans van bedrijven en ondernemers”, sprak Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit.

“De sociale zekerheid wordt aangevallen en bedreigd door de rechtse regering. Het is genoeg geweest”, verklaarde ook Jean-Pascal Labille van Solidaris, het Franstalig socialistische ziekenfonds. “Wij willen een herfinanciering van de sociale zekerheid. Ze zeggen ons dat dit onbetaalbaar is, maar dat is een politieke keuze.”

Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV ging in haar toespraak in op de eisen van de vakbond. “Trek die sociale minima-uitkeringen boven de armoedegrens. Individualiseer stap voor stap de sociale rechten, want het zou geen verschil mogen uitmaken of je nu gezinshoofd, alleenstaand of samenwonend bent”, klonk het. “En het einde van de loopbaan moet fatsoenlijk georganiseerd worden: met landingsbanen en met rimpelbanen. En ja, ook met brugpensioen en zeker als ze ons durven op straat zetten bij collectieve ontslagen om nog meer winsten te maken.”

“De pensioen moeten worden opgewaardeerd tot 1.500 euro en op 65 jaar, niet 67 jaar. En respect voor de gelijkgestelde periodes. Hoeveel vrouwen nemen niet de zorg op zich? Zij zouden daarvoor gestraft worden”, vervolgde Ulens. “Het spreekt voor zich dat het anders kan, als je het maar anders wil en als je politici hebt die hun verantwoordelijk nemen om een sociale linkse toekomst uit te bouwen.”