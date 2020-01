Didillon voorgesteld bij Genk: “Het was moeilijk om statuut als bankzitter te aanvaarden bij Anderlecht”

Genk heeft Thomas Didillon (24) dinsdagmiddag voorgesteld. Eindelijk. Na een lange soap kunnen alle partijen aan een nieuw hoofdstuk beginnen. KRC Genk aan dat van een nieuw keepersverhaal, Didillon aan dat van een nieuw keepersleven. “Revanchegevoelens? Die heb ik niet.”

Ja, Didillon mag tegen Anderlecht spelen. “Als we elkaar tenminste nog tegenkomen”, merkte technisch directeur Dimitri De Condé fijntjes op. Paars-wit en Genk treffen elkaar niet meer in de reguliere competitie en zijn stevige concurrenten voor het laatste PO1-ticket. Dat een van hen uit de boot valt voor de nacompetitie met zes is het meest waarschijnlijke scenario. Maar goed, stel dat Genk en Anderlecht elkaar wel nog in de ogen kijken: Didillon, het nieuwe nummer 30, mag spelen.

Vijf maanden op de bank

”Ik ben fit”, vertelde de doelman zelf in de Luminus Arena. “Ik heb goed getraind om klaar te zijn voor deze kans. Het enige wat ik mis, is wedstrijdritme.” Niet onlogisch. Didillon heeft sinds de openingsspeeldag tegen KV Oostende niet meer gespeeld. Dik vijf maanden verwarmde hij de bank in Brussel ten voordele van Hendrik Van Crombrugge. Een vertrek drong zich al even op en Genk toonde interesse nadat het Maarten Vandevoordt zag uitvallen met een blessure aan de elleboog en in acute keepersnood kwam te zitten. Lange onderhandelingen volgden tot een ingewikkelde constructie elke partij op zijn wenken wist te bedienen: een gehuurd speler voor Genk, financieel gewin voor Anderlecht en toekomstige speelminuten voor Didillon zelf.

“Ik voel geen revanchegevoelens”, zei de doelman dinsdag. “Ik voel me vooral heel hongerig. Om mijn job te doen en te tonen dat ik de kwaliteiten heb om bij een topclub te spelen. Ik voel ook een positieve vibe in deze club. Een vergelijking met Anderlecht? Die kan ik nog niet maken, ik ben pas sinds dinsdagochtend lid van deze club. Bij Anderlecht had ik het moeilijk om mijn statuut als bankzitter te aanvaarden. Maar goed, ik ben blijven trainen en deze overstap is mijn beloning voor mijn harde werk.”

Niet moeilijk voor Coucke

De Condé knikte. De technisch directeur was blij dat de Genkse keeperssoap voorlopig opgelost lijkt. “De soap die er geweest is, is vooral door de media gemaakt. Niet door ons. We hadden verschillende opties (Iraans international Alireza Beiranvand was ook een stevige optie voor de landskampioen, nvdr.), maar uiteindelijk zijn we allemaal ervan overtuigd dat Thomas de juiste keuze is.” Of Didillon zaterdag onmiddellijk start, valt af te wachten. “We zullen zien wie er speelt: hij of Gaëtan Coucke”, bleef trainer Hannes Wolf op de vlakte. “Voor Gaëtan is dit niet moeilijk: het was duidelijk dat we iets moesten doen. Er moet concurrentie zijn.”