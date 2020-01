Man die vrouw voor trein duwde in Duitsland voor onbepaalde duur in psychiatrie

Een rechtbank in het Duitse Duisburg heeft dinsdag beslist dat een 28-jarige man voor onbepaalde duur moet vastgehouden worden in een psychiatrische instelling, nadat hij een vrouw op de treinsporen duwde.

De feiten vonden plaats in juli vorig jaar, in het station van de stad Voerde. Het 34-jarige slachtoffer was onmiddellijk dood nadat ze geraakt werd door een trein.

Volgens de aanklacht had de vrouw de duw niet zien aankomen. De beschuldigde, die negen kinderen heeft, zou gehandeld hebben uit een verlangen om iemand te zien sterven. De rechters waren voorstander van een veroordeling voor moord, maar wilden de man niet naar de gevangenis sturen omdat hij zware mentale problemen heeft.

De moord op de 34-jarige vrouw leek een willekeurige gewelddaad en shockeerde Duitsland. Minder dan twee weken na de aanval werd ook een achtjarige jongen gedood, toen een man hem samen met zijn moeder voor een aankomende trein duwde in het station van Frankfurt.