Philippe Clement over jonkie Charles De Ketelaere: “Fysiek zit het goed, maar we houden niet enkel rekening met dat aspect”

Er werd maanden over gepalaverd, en uiteindelijk is ze daar: de inhaalwedstrijd op Charleroi. Club zal na woensdagavond niet langer een wedstrijd bonus hebben. Al was men daar volgens Clement niet echt mee bezig. “Of we nu tegen Francs Borains of PSG spelen: daar gaat het niet om. Wij willen altijd ons eigen spel spelen en winnen”, opperde Clement.

Brugge won nu al twee matchen niet. Maar volgens de Brugse coach is het vertrouwen daarom niet weg. “Wat je op negen maanden opgebouwd hebt, wordt niet afgebroken op een week tijd. Natuurlijk hadden we liever gewonnen maar op dit moment valt de bal niet voor ons. Dat kan gebeuren. Ik zag maandag een ontgoochelde groep. Het zijn winnaars: ze willen alles pakken. Maar ik heb hen dan ook de context van die match op Kortrijk gegeven.” En Clement weet dat Club telkens de dominantste is. “We zijn nog steeds niet weggespeeld en hadden altijd overwicht. Dat is iets anders dan wanneer je pakweg veel kansen tegen krijgt.”

Dennis en Diatta

Opsteker voor Club: woensdagavond zitten Dennis en Diatta op de bus richting Charleroi. De twee smaakmakers moesten verstek geven op Kortrijk omwille van diverse blessures. “Maar dat wil niet zeggen dat ze ook meteen gaan spelen”, temperde Clement. “Dat moeten we morgen nog verder testen.”

Niet in de kern: Okereke. Hij kreeg een kniestoot op de dij en raakt niet fit voor de verplaatsing naar Mambourg. Clement verwacht echter niet dat die blessure ernstig is. Mogelijk is er daardoor opnieuw speeltijd voor De Ketelaere, die momenteel volop ontbolstert op het hoogste niveau. “Maar we blijven hem geleidelijk aan brengen”, zegt Clement. “Of hij al een paar matchen op een week tijd aankan? Fysiek zit het goed bij Charles, maar we houden niet enkel rekening met dat aspect. Er komt plots heel veel af op zo’n jongens, maar Charles is een nuchtere jongen. Iedereen wil plots je beste vriend zijn. Daar hebben we hem de laatste maanden goed op voorbereid. Ik blijf hem brengen op de momenten dat hij er klaar voor is.”

Nieuwe spits?

Ondertussen tikt de transferklok genadeloos verder. Club keek uit naar een nieuwe spits, maar de kans dat die niet meer komt, lijkt plots wel reëel. Ook dinsdag liet Clement niet het achterste van zijn tong zien over een eventuele nieuwe aanvaller. “Zo’n transferdossiers zijn dikwijls beslissingen die van enkele details afhangen. Als er een opportuniteit is, zullen we iets doen. Of ik hoopvolle signalen heb ontvangen? Daar gaat het bij mij niet om. Ik moet ervoor zorgen dat mijn jongens goed trainen in januari en klaar zijn voor de matchen. Gelukkig duurt de transferperiode tijdens de winter maar een maand. In de zomer is dat nog vervelender.”

Clement trekt een parallel: ook internationaal bleef het verrassend stil op de transfermarkt. “Clubs willen er goede spelers bij, maar niemand wil zijn smaakmakers laten gaan. Dan kom je in een situatie zoals deze terecht”, besloot hij.