Pedofiele leerkracht maakte twee minderjarige slachtoffers en blijft in cel

De Panne / Nieuwpoort - De 45-jarige leerkracht uit De Panne die vorige week woensdag betrapt werd op het stellen van seksuele handelingen met een minderjarige jongen blijkt nog een tweede jongen te hebben misbruikt. Dat meldt het parket van Veurne.

Leerkracht Erik D. werd vorige week woensdag betrapt toen hij buiten de schoolse context had afgesproken met een leerling. Aan die minderjarige jongen gaf hij geen les. In zijn wagen stelde de leerkracht seksuele handelingen met de minderjarige jongen in het openbaar. Hij zou er zich oraal laten bevredigen hebben. Hij werd betrapt door getuigen die de politie op de hoogte brachten. Via zijn nummerplaat volgde een huiszoeking bij hem in De Panne en werd ook kinderpornografisch materiaal gevonden.

De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer besliste hem nu een maand langer in de cel te houden. “Er zijn twee slachtoffers, allebei minderjarige jongens”, zegt het parket van Veurne. “Bij het ene slachtoffer wordt de man verdacht van aanranding en verkrachting, bij het andere slachtoffer is er enkel sprake van aanranding. Beide feiten staan los van zijn beroep als leerkracht.” Zijn advocaat wenst niet te reageren op de zaak.

Ontslag was juiste beslissing

Erik D. was tot vorige week aan de slag als leerkracht in een middelbare school in Leuven waar hij sinds september werkte. Daar viel de directie niets op. Toen de feiten waarvoor hij opgepakt is bekend werden is hij daar op staande voet ontslagen.

Voordien werkte Erik D. jarenlang als leerkracht houtbewerking in een middelbare school in De Panne. “Er kwamen verschillende signalen van leerlingen dat de betrokken leerkracht ongepast gedrag stelde in zijn taal en oneerbare voorstellen deed”, zegt de directrice van de overkoepelende scholengroep. “Hij werd geschorst en in juni 2017 ontslagen. De aantijgingen bleken immers te kloppen. Er was geen sprake van lichamelijk contact maar zo’n gedrag kunnen we absoluut niet tolereren in de scholengroep. Er was wat discussie maar uiteindelijk werd er beslist om geen strafklacht in te dienen tegen hem. Nu blijkt dat die man opnieuw dergelijk gedrag heeft gesteld zijn wij er nog meer van overtuigd dat we toen de juiste beslissing namen.”

Omdat er destijds geen strafklacht werd ingediend werd Erik D. ook nog niet veroordeeld voor zedenfeiten. Hij ging tegen zijn ontslag als leerkracht in beroep maar kreeg ongelijk. De directie van de school in Leuven was niet op de hoogte van de tuchtprocedure en het feit dat Erik D. nadien ongelijk kreeg.