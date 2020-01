Lasser of metaalbewerker worden zonder diploma

Lokeren / Oudenaarde - ‘We stellen alles in het werk’, is de slogan op hun bestelbusjes. En Compaan stelt ook echt alles in het werk om jou als metaalbewerker of lasser aan de slag te krijgen. Via de beroepsopleiding MetaalMatch: een initiatief van de VDAB en TOFAM Oost-Vlaanderen, opleidingsfonds van de sector metaal en technologie. Compaan zorgt voor de invulling.

MetaalMatch is een Oost-Vlaams instroomproject voor werkzoekende kansengroepen: kortgeschoolden, langdurig werklozen en nieuwkomers, al dan niet met ervaring. Via opleiding en begeleiding stomen arbeidsconsulenten hen klaar voor een job in de metaalsector.

“Metaalbewerker is een knelpuntberoep en de metaal- en technologische industrie gaat zelf op zoek naar kandidaten”, zegt arbeidsconsulente Gaia Defer van Compaan. “Waarbij we duurzame tewerkstelling voor kansengroepen erg belangrijk vinden.”

Basisopleiding

Het traject MetaalMatch is een mobiele opleiding die in Oudenaarde doorgaat bij KISP en in Lokeren bij PCVO Scheldeland. “De helft van de cursisten bestaat uit nieuwkomers, nog eens 40% heeft geen diploma en wil zich omscholen. Het gaat om jonge, maar net zo goed om oudere werkzoekenden voor wie we de basis leggen”, vertelt Gaia.

“We leren trouwens niet alleen technieken aan. Ook thema’s als veiligheid, solliciteren en communiceren komen aan bod. En voor anderstaligen bieden we taalcoaching.”

Werkplekleren

Kandidaten gaan ook op de werkvloer aan de slag. “MetaalMatch verloopt deels via werkplekleren”, aldus Gaia. “Na de opleiding (10 weken) volgen 6 weken stage in een bedrijf. We werken hiervoor samen met metaalbedrijven die vacatures hebben. MetaalMatch resulteert dus bijna altijd in werk.”

“70% van de deelnemers vindt een job! Vrouwen zijn daarbij de beste lassers, dankzij hun fijnere motoriek. Toch zien we eigenlijk alleen mannen op MetaalMatch.”

