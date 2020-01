Ze moet toch nog eens naar de rechtbank: laatste zitting in zaak-Boël op 4 juni

Er staat dan toch nog een laatste zitting op de agenda voor het hof van beroep in Brussel in de zaak-Boël. Op 4 juni zal er gedebatteerd worden over het verzoek van Delphine Boël aan koning Albert om het vaderschap te erkennen. Die erkenning hangt af van de resultaten van DNA-onderzoek, maar niet alleen daarvan.

Maandagavond maakte koning Albert bekend dat de resultaten van het DNA-onderzoek aantoonden dat hij wel degelijk de biologische vader is van Delphine Boël. Hij zou zich ook niet meer verzetten tegen de vraag om als wettelijke vader erkend te worden. Maar daar is de juridische kous dus niet mee af.

De advocaten van koning Albert zouden op 4 juni kunnen beslissen om niet te pleiten. Daarna zou het hof beraadslagen over de kwestie, en dan binnen de dertig dagen een definitief arrest moeten vellen dat vermoedelijk gunstig is voor Delphine Boël.

Marc Uyttendaele, de advocaat van Boël, zegt dat er nog een andere mogelijkheid is: dat koning Albert Delphine Boël vooraf erkent. Op 4 juni zal de zaak dan als gesloten worden verklaard. “Van zodra een procedure is opgestart, moet die worden afgesloten”, aldus Uyttendaele.

Welke naam?

Onduidelijk is nog welke naam Delphine Boël voortaan zal aannemen. Ze zou de naam Boël kunnen behouden. Maar ze zou ook de naam van haar wettelijke vader kunnen aannemen, via een procedure van naamsverandering. Zo zou ze kunnen kiezen voor de familienaam Van Saksen-Coburg. Volgens Uyttendaele is daarover nog geen beslissing genomen. “Dat is echt een vraag die we pas gaan stellen als de zaak afgesloten is”, klinkt het.

Ook zou Boël moeten kiezen of ze de titel ‘prinses van België’ wil dragen, net als prinses Astrid, de andere dochter van koning Albert. Het gewijzigde Koninklijk Besluit van 2015 over het verlenen van prinselijke titels laat een opening voor de kinderen en kleinkinderen van koning Albert. Wel is het zo dat ze niet in aanmerking komt voor de troonopvolging, want die is volgens de grondwet voorbehouden voor de kinderen uit het huwelijk van de koning en de koningin.