Christian Eriksen wordt ploegmakker van Lukaku bij Inter Milaan

Inter Milaan heeft dinsdag de transfer van Christian Eriksen bevestigd. De 27-jarige Deense international komt over van Tottenham Hotspur. Hij ondertekende bij de ploeg van Romelu Lukaku een contract tot 30 juni 2024.

Eriksen was maandagmorgen in Milaan aangekomen om de overgang af te ronden. De creatieve middenvelder was over enkele maanden einde contract bij Tottenham, de club waarvoor hij sinds 2013 uitkwam. In 305 wedstrijden was hij goed voor 69 goals en 89 assists. Vorig seizoen haalde hij met de Londense club nog de Champions League-finale.

Inter betaalt voor Eriksen (95 caps, 31 goals) zo’n twintig miljoen euro.