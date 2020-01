Steph kan nooit meer onschuldig naar vakantiefoto kijken, nu ze weet wat er achter haar gebeurde

Steph Elswood wilde de perfecte selfie maken in de Zuid-Afrikaanse pinguïnkolonie Boulder Beach, nabij Kaapstad. Maar ze was naar eigen zeggen zo gefocust op haar shot dat ze niet in de smiezen had wat die twee pinguïns in de achtergrond aan het uitspoken waren...

Het was pas toen Elswood haar foto op Instagram plaatste, dat ze er door haar volgers op gewezen werd dat ze een - ahum - intiem moment van twee pinguïns had vastgelegd op de gevoelige plaat. Op de foto is te zien hoe de jonge vrouw grijnst naar de camera, terwijl twee pinguïns in de achtergrond van jetje geven. “Ik probeerde tien minuten lang een goede foto te nemen van mezelf met mijn nieuwe vrienden Penny en Guin en ZE HADDEN DE HELE TIJD SEX!”, schrijft Elswood. “Ik was te veel met mezelf bezig om dat op te merken! HAHAHA OOPS.”

Elswood verontschuldigde zich later ook nog eens, omdat er dezer dagen zoveel mensen een selfie met pinguïns willen nemen dat de dieren amper nog kunnen paren. “Men vertelt mij dat de pinguïns op Boulders Beach veel stress hebben door toeristen die te dichtbij willen komen. Het spijt me dat ik daar ook aan meedeed.”