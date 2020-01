Duizenden betogers op straat in Gaza-Stad tegen Midden-Oostenplan van Trump

In Gaza-Stad betogen dinsdag duizenden mensen tegen het Amerikaanse vredesplan, dat president Donald Trump later vandaag zal voorstellen. Het plan wordt nu al verworpen door de Palestijnen, omdat zij vrezen dat het er een op maat van Israël zal zijn.

De manifestanten verbrandden banden, Amerikaanse vlaggen en foto’s van president Trump, en riepen “het plan zal niet doorgaan”. In Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, moesten Amerikaanse vlaggen en portretten van Trump er evenzeer aan geloven. In Nablus en Ramallah in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever staan ook betogingen gepland, die vermoedelijk tot ‘s nachts zullen duren.

Maandag heeft Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontvangen, en ook oppositieleider Benny Gantz. Zij hebben het over een “historisch plan”, maar de Palestijnen vinden dat het Israël bevoordeelt. Trump zal later op de dag zijn plan uit de doeken doen, samen met Netanyahu.

Volgens de Israëlische en Palestijnse media zou in het plan onder meer de annexatie van de Israëlische kolonies op Palestijns grondgebied staan, en de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem echter als de hoofdstad van hun toekomstige staat.