Schikking van 27.000 euro voor handel met voorkennis bij Ter Beke

De beurswaakhond FSMA heeft een minnelijke schikking getroffen van iets meer dan 27.000 euro met twee personen in een zaak van handel met voorkennis bij het beursgenoteerde voedingsbedrijf Ter Beke in september 2017. Het gaat om Ingeborg Koenraadt, die bij Ter Beke actief was, en haar vader Ludovicus. Dat blijkt dinsdag uit een publicatie van de FSMA.