Kouassi moet zich komende maanden bewijzen bij KRC Genk

Eboue Kouassi heeft bij landskampioen KRC Genk nog de rest van het seizoen om zich te tonen met het oog op een verlengd verblijf in de Luminus Arena. De 22-jarige Ivoriaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Celtic, met een optie tot aankoop. “Hij heeft nu vier maanden om te tonen wat hij in zijn mars heeft, en of hij volgend jaar daadwerkelijk in onze selectie zal zitten”, zegt sportief directeur Dimitri de Condé dinsdag bij de voorstelling van de speler.

Kouassi doorstond eind vorige week zijn medische testen en trainde al volop mee met de landskampioen. Genk toonde ruim drie jaar geleden al interesse voor de verdedigende middenvelder, die toen bij het Russische Krasnodar speelde. Het was echter Celtic dat hem in januari 2017 voor de neus van Genk wegplukte uit Rusland.

“Het is iemand die we al heel lang volgen, van in de tijd dat Wilfred Ndidi hier wegging. We zijn hem blijven volgen”, legt De Condé uit. “We hebben hem gehuurd en hij heeft nu vier maanden om te tonen dat hij het potentieel heeft dat we destijds in hem gezien hebben. Hij is heel gretig en we hopen dat deze transfer een opportuniteit wordt.”

De defensieve middenvelder raakte na een kruisbandblessure eind oktober 2018 helemaal uit beeld bij de Schotse topclub en speelde in de heenronde geen enkele wedstrijd voor de Bhoys. “Hij is er beginnen te spelen, maar dan onmiddellijk gekwetst geraakt, met als gevolg dat hij een fysieke achterstand heeft”, vertelt De Condé. “Het is een jongen met heel veel kwaliteiten, maar we moeten kijken of we hem fysiek bijgewerkt krijgen.”

De verdedigende middenvelder is blij dat Genk opnieuw bij hem is terechtgekomen. “Ik werk nu hard en ik denk dat ik binnenkort klaar zal zijn. Voor mij is het een uitdaging”, zegt Kouassi, die zijn landgenoot en idool Yaya Touré - die enkele jaren het mooie weer maakte bij KSK Beveren - als voorbeeld neemt.