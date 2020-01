Einde carrière Frank Boeckx voorlopig uitgesteld

Anderlecht-keeper Frank Boeckx bezocht dinsdag een specialist omdat hij weer last heeft aan zijn rug. Hij dacht aan het einde van zijn carrière als profvoetballer maar dat is voorlopig uitgesteld. De vierde keeper van Anderlecht krijgt een infiltratie en neemt dan even rust. Daarna ziet hij hoe de situatie evolueert. Boeckx moet ook nog samenzitten met de medische staf van Anderlecht.