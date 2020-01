Antwerp (met twee debutanten) verliest oefenmatch tegen Waasland-Beveren

Antwerp verloor dinsdagmiddag een oefenmatch in en tegen Waasland-Beveren: 3-2. Alle doelpunten vielen in een aantrekkelijke eerste helft. Mirallas maakte beide doelpunten de Great Old. Gamboa, Emmers en Dierckx troffen raak voor de thuisploeg. Bij Antwerp kregen we het debuut van nieuwkomers Avadongo en Matijas.

Beide ploegen lieten dinsdagmiddag voornamelijk bankzitters opdraven. Bij Antwerp maakten nieuwkomers Avadongo en Matijas. Bij Waasland-Beveren kregen doelman Jackers en aanwinst Piotrowski minuten om trainer Arnauld Mercier te overtuigen.

Al het Antwerpse gevaar kwam in de eerste helft van de voet van Kevin Mirallas. Na amper drie minuten krijg hij al de eerste kans van de match, maar twijfelde te lang waardoor Verreth zijn schot nog in hoekschop kon verwerken. Aan de overkant was de eerste kans wel meteen raak. Verreth schilderde een vrije trap vanop de rand van de zestien tegen de dwarsligger. Gamboa was er als de kippen bij om de rebound binnen te koppen. Na balverlies van Heymans verscheen Mirallas opnieuw allen voor doel. Dit keer liet hij zich niet verrassen en stiftte het leer over doelman Jackers. In een aangename eerste helft kwam Antwerp rond het half uur op voorsprong. Jackers bracht eerst nog redding op de poging van Baby, maar moest zich gewonnen geven op het schot van Mirallas. Enkele minuten later was de 32-jarige flankaanvaller opnieuw gevaarlijk, maar Jackers stond pal. Waasland-Beveren hing de bordjes opnieuw in evenwicht via Xian Emmers. Na een listig passje van Dierckx profiteerde de Inter-huurling optimaal van een misverstand tussen Seck en doelman Teunckens. W-B ging uiteindelijk rusten met een voorsprong. Dierckx krulde de bal voorbij Teunckens na slecht wegwerken van Quirynen.

Na rust viel er veel minder te beleven. Aanvoerder Faris Haroun kreeg na zijn schorsing nog 45 minuten om ritme op te doen. En we kregen ook het debuut van Davor Matijas, de 20-jarige Kroatische doelman die gisteren een contract tekende. Matijas moest zich al meteen onderscheiden op pogingen van Sula, Emmers en Diercxk. Benson had de gelijkmaker aan de voet na een knappe actie van Nsimba. Doelman Jackers bracht redding met de voeten.

Waasland-Beveren – Antwerp: 3-2

Waasland-Beveren: Jackers, Verreth, Moren, (46’ Knollenburg) Gamboa, Jubitana, Piotrowski (81’ De Mey), Heymans, Emmers, Diercxk (66’ Opoku), Agyepong (72’ Ben Omar), Sula

Antwerp: Teunckens (46’ Matijas) , Quirynen (46’ Kakudji) , Seck, Avadongo, Jukleröd, Coopman (74’ Van Landeghem), Lamkel Zé (46’ Haroun), Baby (59’ Benson), Miyoshi (64’ Nsimba), Mirallas, Gano (46’ Geeraerts)

Doelpunten: 4’ Gamboa (1-0), 10’ Mirallas (1-1), 25’ Mirallas (1-2), 31’ Emmers (2-2), 38’ Dierckx (3-2)

Gele kaarten: 17’ Jubitana, 40’ Baby, 76’ Gamboa, 76’ Benson