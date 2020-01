De Block roept op tot kalmte over coronavirus: “We moeten nog niet meteen een half stadje plat smijten voor een veldhospitaal”

De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam en volgen de verspreiding van het coronavirus vanuit China op de voet. Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdagmiddag in de Commissie Volksgezondheid in de Kamer. Reden tot paniek is er volgens de minister niet. “We zullen nog niet meteen een half stadje plat moeten smijten om een veldhospitaal op te richten.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kreeg dinsdagmiddag vragen over het coronavirus uit zowat alle fracties in het parlement. Hoe gaan de gezondheidsdiensten om met mogelijk besmette patiënten? Zijn er extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld op de luchthavens? En zijn er genoeg ziekenhuisbedden beschikbaar als er een epidemie zou uitbreken?

“De gezondheidsautoriteiten zijn zeer waakzaam, en volgen de situatie in China op de voet”, verzekerde De Block. “Er gebeurt een constante risico-inschatting van de situatie in ons land, de huisartsen hebben richtlijnen ontvangen en er zijn contacten met de andere Europese lidstaten.”

“Geen reden tot paniek”

Reden tot paniek is er niet, benadrukte De Block. In België is er tot nog toe geen enkele coronapatiënt opgedoken, en wie mogelijk besmet is wordt getest en geïsoleerd in het referentieziekenhuis, het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, stelde ze gerust. Ook over het aantal ziekenhuisbedden moeten mensen zich niet ongerust maken, zei De Block. “We zullen nog niet meteen een half stadje plat moeten smijten om een veldhospitaal op te richten.”

De kans bestaat dat het virus in de loop van de komende weken en maanden verzwakt, maar het kan ook sterker worden, erkende De Block. Bovendien zal het vaccin waar de KU Leuven aan werkt, niet voor meteen zijn. “De kans op een epidemie is natuurlijk altijd reëel, en er is geen antiviraal middel dus moeten we symptomatisch behandelen. Maar wij hebben een goede kwaliteit van gezondheidszorg en zouden dit aan moeten kunnen.”

