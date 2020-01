400 migranten op reddingsschip Ocean King mogen aan land in Italië

De vierhonderd migranten aan boord van het reddingsschip Ocean King die de afgelopen dagen op de Middellandse Zee werden gered, zullen dinsdag in Taranto, in het zuiden van Italië, aan wal mogen gaan. Dat meldt de ngo Artsen Zonder Grenzen. Maandag mochten ze nergens ontschepen.

Het gaat om 403 migranten, van wie 216 mannen, 38 vrouwen en 149 kinderen, op de Ocean Viking. Het humanitaire schip is gehuurd door SOS Méditerranée samen met Artsen Zonder Grenzen (AZG). AZG sprak eerder van 407 migranten, maar een vrouw en haar drie kinderen moesten geëvacueerd worden naar een ziekenhuis in Malta nadat de vrouw brandwonden had opgelopen.

Bijna 650 mensen zijn in de afgelopen vier dagen gered door reddingsschepen op de Middellandse Zee. “Met de intensivering van het geweld in Libië nemen steeds meer vluchtelingen en migranten het potentieel dodelijke risico om de zeereis te maken”, aldus Charlie Yaxley, woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), op Twitter.

In 2019 zouden er volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 1.283 mensen gestorven zijn in het Middellandse Zeegebied, met als dodelijkste route die tussen Noord-Afrika en Italië.