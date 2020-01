Jos Clijsters wil dan toch langer Belfius-voorzitter blijven

Jos Clijsters wil nog twee jaar langer voorzitter blijven van staatsbank Belfius. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) gezegd in de Kamer.

Het mandaat van Clijsters, die al sinds 2014 Belfius-voorzitter is, loopt normaal af in april. Aanvankelijk had Clijsters aangegeven dat hij geen nieuwe termijn wilde aanvatten. “Nu heeft hij bevestigd dat hij vanuit het oogpunt van continuïteit en stabiliteit beschikbaar blijft voor een maximumperiode van twee jaar”, liet De Croo weten.

De Croo is voorstander om Clijsters langer aan boord te houden. “Het is de meest schappelijke oplossing op dit moment”, aldus De Croo, die verwees naar de lopende zaken waarin de regering zit. Het remuneratiecomité van de bank moet zich wel nog uitspreken, gevolgd door de raad van bestuur. Die zou al achter de verlenging staan. Het finale groene licht wordt dan gegeven tijdens de algemene vergadering op 29 april.

Lastige klus

De benoeming van een nieuwe voorzitter dreigde een lastige klus te worden. Als belangrijkste kandidaat viel de naam van Filip Dierckx, inmiddels een ex-topper van BNP Paribas Fortis. Dierckx nam in december met onmiddellijke ingang ontslag bij BNP Paribas Fortis, en zal er ook geen mandaat opnemen als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur. In de kranten was toen sprake van een mogelijk belangenconflict van Dierckx in zijn periode bij de bank.

De Croo kreeg in de Kamercommissie Financiën ook vragen over de toekomst van Belfius, maar bleef daarbij op de vlakte. Een beursgang is met een regering in lopende zaken niet aan de orde, klonk het. “Maar het is nu ook niet het moment”, voegde de minister toe. “De waardering van de banken is nu heel laag omdat de intrestvoeten heel laag zijn.” Het is aan een regering met volle bevoegdheden om verdere beslissingen te nemen, aldus De Croo.