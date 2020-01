Uitbater van Oostendse stripclub zat klanten achterna met hamer en baseballknuppel

Oostende - De uitbater van een Oostendse stripteasebar heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor weerspannigheid en verboden wapendracht. Maxence V. (39) schrikte er niet voor terug om lastige klanten met een hamer of een honkbalknuppel te verjagen. Het openbaar ministerie eiste effectieve gevangenisstraffen.

Op 18 maart 2018 kreeg de uitbater het in ‘The New Dreams’ aan de stok met enkele lastige mensen. V. zette de klanten buiten, maar liep hen bovendien met een hamer en een busje pepperspray achterna. Het tafereel in de Oostendse uitgaansbuurt werd opgemerkt door een toevallig aanwezige politieman. Toen de politie de beklaagde wilde inrekenen, stelde V. zich weerspannig op. Bij een gelijkaardig incident op 11 maart 2019 achtervolgde de stripclubuitbater twee moeilijke klanten met een baseballknuppel.

Procureur Fauve Nowé stelde vast dat de beklaagde ook te pas en te onpas met wapens rondloopt in de uitgaansbuurt. Zo hing er op 11 november 2018 in de Langestraat een dolk aan zijn broeksriem. In zijn sok vond de politie nog een tweede dolk. “En vanochtend lag er nog een nieuw dossier op mijn bureau, weer voor een baseballbat”, klonk het op de zitting.

Voor weerspannigheid en verboden wapendracht vorderde het parket bij verstek telkens een effectieve gevangenisstraf. In november 2017 kreeg V. al zes maanden gevangenisstraf met uitstel, omdat de activiteiten van enkele stripsters en een barman niet correct gemeld waren bij de RSZ.

De rechter doet op 25 februari uitspraak.