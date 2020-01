De Vlaamse die blijft beweren dat Spaanse koning haar vader is: “Delphine geeft me moed om strijd aan te gaan”

De overwinning van Delphine Boël op haar koninklijke vader inspireert ook Ingrid Sartiau in haar strijd. De Vlaamse vrouw beweert al jaren dat ze het buitenechtelijke kind is van de Spaanse koning Juan Carlos. Ook al heeft het Spaanse Hooggerechtshof het vaderschapsonderzoek in 2015 afgewezen wegens gebrek aan bewijzen, wil ze de strijd om erkenning niet opgeven. “Ik hoop dat ik op een dag mag meemaken wat Delphine nu meemaakt. Ze geeft me alleszins moed om door te gaan.”