Chinese topwetenschapper: “Piek van coronavirus over week tot tien dagen bereikt”

Het coronavirus zal binnen een week tot tien dagen zijn piek bereiken, alvorens af te zwakken. Dat is de analyse van Zhong Nanshan, een van de meest vooraanstaande Chinese wetenschappers op het gebied van longziektes. “Ik verwacht niet dat het virus zich op grote schaal zal verspreiden”, aldus Zhong. Intussen nemen Frankrijk en Duitsland maatregelen.

Het coronavirus is nu wel al in minstens twaalf landen, verspreid over vier continenten, opgedoken. Het maakte al 106 doden, allen in China. Het is verwant aan het Sars-virus. In de jaren 2002 en 2003 veroorzaakte dat virus veel onrust. Bijna achthonderd mensen kwamen toen om het leven. In China zijn ruim 4.000 mensen met het virus besmet geraakt.

Bijna alle doden vielen in de regio van Hubei, het epicentrum van de epidemie. Maandag bevestigden de autoriteiten echter dat er ook elders, waaronder in Peking, al vijf doden te betreuren vielen. In de autonome regio Hongkong werden zes gevallen geregistreerd, in Macao gaat het om vijf gevallen.

Toch denkt Zhong Nanshan dat het niet dezelfde vaart zal lopen als bij het Sars-virus, waar hij ook meehielp bij de inperking ervan. “Het is moeilijk te voorspellen wanneer de piek bereikt zal worden. Maar ik schat dat het over 7 tot 10 dagen zal zijn”, zegt hij. Volgens de wetenschapper zal het sterftecijfer van het huidige virus blijven dalen, dankzij de inspanningen van het medische personeel en ondanks afwezigheid van een vaccin op dit moment.

Frankrijk en Duitsland nemen maatregelen

Ondertussen hebben Frankrijk en Duitsland nieuwe maatregelen genomen: onze zuiderburen hebben het Europese Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC) geactiveerd, zo laat de Europese Commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic weten. Frankrijk is daarmee het eerste Europese land dat beroep doet op het ERCC. Wanneer het mechanisme wordt geactiveerd door een getroffen land, coördineert het ERCC de bijstand op Europees niveau. Frankrijk vraagt consulaire bijstand voor Europese burgers in Wuhan, waar het virus vorige maand voor het eerst opdook.

Duitsland wil dan weer dat piloten van binnenkomende vluchten uit China voor de landing een rapport uitbrengen aan de controletoren over de gezondheidstoestand van de passagiers, zegt minister van Gezondheid Jens Spahn. Reizigers uit China moeten een formulier invullen over hun “whereabouts” in de dertig dagen die volgen op hun aankomst in Duitsland.

Het virus zorgt ook voor wat diplomatieke spanning tussen China en Denemarken. De Deense krant Jyllands-Posten weigert zich te verontschuldigen voor een karikatuur van een Chinese vlag waarop het coronavirus de plaats heeft ingenomen van de vijf sterren. De Chinese ambassade had die excuses gevraagd.